Как в Армении развивают зимний сапбординг?

Чтобы удержаться на плаву, нужно уметь правильно балансировать. Тогда и риск упасть в воду минимален. Обычно в такое экстремальное путешествие отправляются только профессионалы, но участники этого заплыва на доску встали впервые. Все, кроме Вагана Казаряна . Он занимается сапбордингом уже семь лет. Познакомился с этим видом спорта в Сочи, там он осваивал сап в Черном море.

«Здесь не про то, кто быстрее, сильнее, выше. Здесь просто от всего отключаешься. Мы уходим в самую середину и просто час лежим на сапах отдыхаем. Там атмосфера совсем другая, не как на берегу», – рассказал организатор сап-тура Ваган Казарян.

«Неприятности могут быть только в том, что можно остаться без сухой одежды. Сначала было страшно, конечно, потому что не представляешь, что это. Пока не знаю, решусь ли я встать на ноги. Посмотрим», – рассказала участница сап-тура Карине Восканян.

Плавать на корточках намного проще. Подняться решаются не все. Те, кто стоит в полный рост, должны переносить вес с одной стороны сапа на другую. Также важно держать ноги согнутыми. Есть и правила хвата весла – одна рука на ручке, вторая на середине, изгиб лопасти должен смотреть «от себя». «Мне очень понравилось, конечно, надо было давно уже попробовать. Это невероятное приключение. У нас очень популярен сапбординг в Петербурге, много кто плавает на сапах и по Неве, и по каналам, и в Финском заливе. Я давно наблюдала, но решилась именно здесь, в Армении», – рассказала участник сап-тура Ирина Астанина. Изобрели сапбординг на Гавайах. Как вид спорта, он стал популярным в начале XXI века. За последние годы на доску встают все больше и больше сторонников здорового образа жизни. Специалисты уверяют, что занятия сапбордингом улучшают работу сердечно-сосудистой системы и помогают сбросить лишние килограммы.