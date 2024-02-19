В Абхазии заявили о падении числа преступлений в отношении туристов

«Совершаемые в отношении гостей Абхазии преступления из года в год минимизируются. (...) Согласно статистике, в прошедшем 2023 году, с мая по сентябрь включительно, имели место всего 50 преступлений в отношении или с участием туристов, тогда как в прошлые годы их было на порядок больше», — отметила спикер МВД.