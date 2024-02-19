Ограничения банками ОАЭ расчетов с Россией не должны затронуть туризм

19 февраля на vedomosti.ru вышла статья о том, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и начали закрывать счета клиентов из нашей страны. Публикацию подхватили десятки других СМИ.

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Издание ссылается на информацию от трех бизнесменов, работающих в Эмиратах. По их словам, банки стали закрывать счета компаниям и физлицам из РФ, а также отказывать в приеме платежей от российских контрагентов, опасаясь вторичных санкций со стороны американских властей. Триггером послужил декабрьский указ президента США, согласно которому введены меры против зарубежных банков, причастных к сделкам с РФ. Сложности с взаиморасчетами обозначились за месяцы до выхода этого документа, а сейчас еще больше обострились.

Как пояснили порталу TourDom.ru топ-менеджеры нескольких туроператоров, проблема не нова и участники туррынка давно адаптировались к новым условиям работы, нашли юридически чистые варианты, как проводить платежи партнерам в ОАЭ. «У туристов нет причин для беспокойства», – заверил топ-менеджер одной из туроператорских компаний.

Что касается последнего американского указа о вторичных санкциях для банков, нарушающих запрет на сотрудничество с Россией, то он относится только к финансовым операциям, связанным с поставками для оборонно-промышленного комплекса. На другие отрасли, в том числе туризм, ограничения не распространяются.