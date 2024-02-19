Ограничения банками ОАЭ расчетов с Россией не должны затронуть туризм
19 февраля на vedomosti.ru вышла статья о том, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и начали закрывать счета клиентов из нашей страны. Публикацию подхватили десятки других СМИ.
Издание ссылается на информацию от трех бизнесменов, работающих в Эмиратах. По их словам, банки стали закрывать счета компаниям и физлицам из РФ, а также отказывать в приеме платежей от российских контрагентов, опасаясь вторичных санкций со стороны американских властей. Триггером послужил декабрьский указ президента США, согласно которому введены меры против зарубежных банков, причастных к сделкам с РФ. Сложности с взаиморасчетами обозначились за месяцы до выхода этого документа, а сейчас еще больше обострились.
Как пояснили порталу TourDom.ru топ-менеджеры нескольких туроператоров, проблема не нова и участники туррынка давно адаптировались к новым условиям работы, нашли юридически чистые варианты, как проводить платежи партнерам в ОАЭ. «У туристов нет причин для беспокойства», – заверил топ-менеджер одной из туроператорских компаний.
Что касается последнего американского указа о вторичных санкциях для банков, нарушающих запрет на сотрудничество с Россией, то он относится только к финансовым операциям, связанным с поставками для оборонно-промышленного комплекса. На другие отрасли, в том числе туризм, ограничения не распространяются.
По словам руководителя еще одного туроператора, отправляющего туристов в Эмираты, сложности сейчас не у поставщиков услуг, а у россиян, проживающих в этой стране: «Несмотря на то что ОАЭ – дружественное России государство, там не очень лояльны в плане банковского обслуживания граждан РФ. Открыть счет физлицу непросто даже при наличии визы резидента. Такая ситуация наблюдается уже больше года». При этом специалист добавил, что не видит никаких предпосылок для новых рисков, связанных с туристическими поездками в ОАЭ.