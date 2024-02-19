Сколько стоит отдых по «все включено» в Египте на школьных каникулах весной

Египет постоянно занимает лидирующие позиции среди направлений для отпуска во время весенних школьных каникул благодаря прямым рейсам, благоприятным погодным условиям и разнообразию отелей с опцией «все включено». Ассоциация туроператоров в сотрудничестве с туроператорами создала перечень наилучших отелей для семейного отдыха, выделяя те, что предлагают подогреваемые бассейны, и раскрыла информацию о ценах на пакеты «все включено» и способах экономии, пишет Центральная Служба Новостей.

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Среди туроператоров наблюдается увеличенный спрос на пляжные отпуска в Египет, особенно актуальный к концу марта, когда в России наступают каникулы. Компании PEGAS Touristik и Anex отмечают, что преимущества этого направления включают в себя короткие перелеты и приятную погоду, а также большой выбор отелей с услугой «все включено». Coral Travel добавляет, что период в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе считается пиковым сезоном с температурой около 25–27°C и теплым морем, достигающим 22–24°C, а также началом сезона цитрусовых и гуавы.

По данным Let’sFly, продажи туров в Египет увеличились на 17,5%, при этом средняя длительность отдыха сократилась до восьми ночей. FUN&SUN представила список пяти наиболее популярных отелей, среди которых Sunrise Remal Resort и Rixos Premium Seagate. PAC Group указывает, что большинство бронирований приходится на Южный Синай, с большей частью бронирований на Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Туристические агенты ожидают рост продаж в преддверии весенних каникул, отмечая отсутствие проблем с бронированием номеров и выбором удобных дат вылета. Coral Travel сообщает, что около половины билетов из Москвы уже продано.

Несмотря на возможность бронирования двухкомнатных номеров и отсутствие сложностей с бронированием на начало марта, возможно приостановление продаж в некоторых популярных отелях. В то же время, существует потенциал для экономии при путешествии с детьми, так как многие отели предоставляют детям бесплатное проживание, как отмечает «Русский Экспресс», приводя пример акции отеля Movenpick Waterpark Resort & Spa Soma Bay.