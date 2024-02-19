АТОР: въезд в Евросоюз без биометрического паспорта запретят

Новая система въезда и выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES) начнет функционировать во второй половине 2024 года. Попасть в Европу без биометрического паспорта будет невозможно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Система будет содержать личные данные и информацию по целям, месте и срокам поездки каждого иностранца, прибывшего в Европу. При первичном въезде каждому путешественнику также будет необходимо отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Эта информация хранится в системе три года, после чего автоматически удаляется.

При отказе путешественника предоставить биометрические данные он не сможет въехать на территорию европейских стран, которые приняли новую систему.

"Основное преимущество EES - экономия времени", - сообщает Еврокомиссия. Новая система позволит автоматизировать процедуру паспортного контроля и сэкономит время туристов.

Точные сроки запуска Entry/Exit System неизвестны. Ассоциация туроператоров России сообщает, что система заработает во втором полугодии 2024 года.