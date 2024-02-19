АТОР: въезд в Евросоюз без биометрического паспорта запретят

Новая система въезда и выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES) начнет функционировать во второй половине 2024 года. Попасть в Европу без биометрического паспорта будет невозможно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Система будет содержать личные данные и информацию по целям, месте и срокам поездки каждого иностранца, прибывшего в Европу. При первичном въезде каждому путешественнику также будет необходимо отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Эта информация хранится в системе три года, после чего автоматически удаляется.
При отказе путешественника предоставить биометрические данные он не сможет въехать на территорию европейских стран, которые приняли новую систему.
"Основное преимущество EES - экономия времени", - сообщает Еврокомиссия. Новая система позволит автоматизировать процедуру паспортного контроля и сэкономит время туристов.
Точные сроки запуска Entry/Exit System неизвестны. Ассоциация туроператоров России сообщает, что система заработает во втором полугодии 2024 года.
По данным Еврокомиссии, в проекте участвуют 29 стран, входящих в Шенгенскую зону. Болгария и Румыния, которые войдут в Шенген с 31 марта 2024 года, также присоединятся к системе EES.