Россиянина арестовали за просроченную визу в Таиланде

В Патонге, одном из курортных районов Пхукета, из-за просроченной визы 16 февраля арестовали российского туриста. 35-летнего мужчину задержали у двери номера отеля Three Plus One в Патонге. Его доставили в полицейский участок, где он будет дожидаться суда, сообщает The Phuket news. Личные данные, тип визы и продолжительность пребывания не сообщаются.

© Tourdom

Такие ситуации в Таиланде нельзя назвать редкостью – не все туристы выполняют требования законодательства, а власти время от времени устраивают проверки документов. Порой нарушители задерживаются в Таиланде на годы.

Похожая история случилась с российским туристом в марте прошлого года. На тайском острове Пханган арестовали мужчину с просроченной на 993 дня визой. Его тоже доставили в полицейский участок, где предъявили обвинения в незаконном пребывании на территории Таиланда.

Политика страны строга в отношении иностранцев с просроченными визами. В 2016 году в Таиланде действует система Good guys in, Bad guys out. Согласно ей за превышение законного срока пребывания в стране в качестве наказания для туристов предусмотрен штраф 500 батов в день (около 1280 руб. на текущий курс – Ред.). Кроме того, возможны депортация или даже включение в черный список на срок до 10 лет в зависимости от тяжести нарушения.

Например, если туриста арестовали за превышение срока пребывания до года, его депортируют и запрещают повторный въезд на 5 лет. А если безответственный путешественник просрочил визу на год и больше, то его вышлют из страны на 10 лет.

Если же иностранцы добровольно «сдаются» правоохранительным органам и признаются в правонарушении, то они не смогут вернуться в Таиланд в течение года.