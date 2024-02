Россиянина арестовали за просроченную визу в Таиланде

В Патонге, одном из курортных районов Пхукета, из-за просроченной визы 16 февраля арестовали российского туриста. 35-летнего мужчину задержали у двери номера отеля Three Plus One в Патонге. Его доставили в полицейский участок, где он будет дожидаться суда, сообщает The Phuket news. Личные данные, тип визы и продолжительность пребывания не сообщаются.