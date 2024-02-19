Россиянина арестовали за просроченную визу в Таиланде
В Патонге, одном из курортных районов Пхукета, из-за просроченной визы 16 февраля арестовали российского туриста. 35-летнего мужчину задержали у двери номера отеля Three Plus One в Патонге. Его доставили в полицейский участок, где он будет дожидаться суда, сообщает The Phuket news. Личные данные, тип визы и продолжительность пребывания не сообщаются.
Такие ситуации в Таиланде нельзя назвать редкостью – не все туристы выполняют требования законодательства, а власти время от времени устраивают проверки документов. Порой нарушители задерживаются в Таиланде на годы.
Похожая история случилась с российским туристом в марте прошлого года. На тайском острове Пханган арестовали мужчину с просроченной на 993 дня визой. Его тоже доставили в полицейский участок, где предъявили обвинения в незаконном пребывании на территории Таиланда.
Политика страны строга в отношении иностранцев с просроченными визами. В 2016 году в Таиланде действует система Good guys in, Bad guys out. Согласно ей за превышение законного срока пребывания в стране в качестве наказания для туристов предусмотрен штраф 500 батов в день (около 1280 руб. на текущий курс – Ред.). Кроме того, возможны депортация или даже включение в черный список на срок до 10 лет в зависимости от тяжести нарушения.
Например, если туриста арестовали за превышение срока пребывания до года, его депортируют и запрещают повторный въезд на 5 лет. А если безответственный путешественник просрочил визу на год и больше, то его вышлют из страны на 10 лет.
Если же иностранцы добровольно «сдаются» правоохранительным органам и признаются в правонарушении, то они не смогут вернуться в Таиланд в течение года.
Удивительно и то, что даже тем туристам, которые не могут покинуть страну не по своей воле, грозит черный список. Например, если паспорт россиянина находится на перевыпуске, он может достаточно долгое время его не получить. Очереди на запись в посольстве РФ в Таиланде ждать достаточно долго.