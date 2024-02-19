Латвия планирует продлить до весны 2025 года ограничения на въезд россиян

Правительство Латвии планирует продлить срок действия ограничений на въезд российских граждан в страну до 4 марта 2025 года. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на проект распоряжения, подготовленный МИД республики.

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По данным агентства, уже введенные ограничения на въезд российских граждан с туристическими целями действуют до 4 марта. Власти Латвии намерены продлить ограничения из-за якобы имеющейся угрозы со стороны РФ.