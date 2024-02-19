Турецкий Denizbank опроверг заявления о запрете счетов для россиян

Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете для граждан России открывать в кредитной организации счета. Для открытия счета лишь потребуется вид на жительство и неснимаемый депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя банка в одном из филиале в Анкаре.

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Denizbank стал запрашивать у клиентов из РФ документы, которые подтверждают наличие ВНЖ в Турции, писало РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам открывать карты в местных банках. Источник РИА указал, что это связано с внутренними процедурами, а не санкционным давлением со стороны США.

«Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются», - приводятся слова собеседника агентства.