Из саратовского аэропорта «Гагарин» открываются регулярные рейсы в Турцию

С 25 апреля саратовцы смогут отправиться в Анталью с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам.

Вылет из Саратова планируется в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью — 17:55 (по местному времени). Вылет из Антальи в Саратов будет осуществляться в 08:30 (по местному времени), прибытие в аэропорт «Гагарин» — в 13:15 (по местному времени).