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Из саратовского аэропорта «Гагарин» открываются регулярные рейсы в Турцию

С апреля из международного аэропорта «Гагарин» открываются прямые регулярные рейсы в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Из саратовского аэропорта «Гагарин» открываются регулярные рейсы в Турцию
© Новости Саратова

С 25 апреля саратовцы смогут отправиться в Анталью с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам.

Вылет из Саратова планируется в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью — 17:55 (по местному времени). Вылет из Антальи в Саратов будет осуществляться в 08:30 (по местному времени), прибытие в аэропорт «Гагарин» — в 13:15 (по местному времени).

Полеты запланированы на воздушных судах «Sukhoi Superjet 100».

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