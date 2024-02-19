Китайский авиалайнер Comac C919 совершил первый международный полет

— Конкуренцию он составит, более того, он призван составить конкуренцию на китайском рынке. А китайский внутренний рынок авиаперевозок — это то, на что нацелены и Boeing, и Airbus, все хотят получить этот емкий и большой рынок. Самолет неплох, он современен. Если мы сравниваем с конкурентами (737 Мах), то тут вопрос у Boeing большой именно по этой машине, если с Airbus, то у Airbus машина поновее, а так получается четыре конкурента: МС-21, COMAC, Boeing и Airbus. Этот самолет в достаточной степени насыщен импортными комплектующими, я ожидаю, что китайцы сделают несколько дешевле для внутреннего рынка.

— Есть вероятность, что Россия сможет закупать такие самолеты, это решит проблему с санкциями в авиаотрасли?

— Это не тот путь, который нам надо избирать, чтобы решать проблемы с санкциями. Нам нужно запускать свой самолет МС-21, надо запускать свой Superjet, то есть запускать свои гражданские лайнеры. Это единственный путь, который у нас есть, наиболее тяжелый, но максимально правильный на будущее. Представьте себе ситуацию: против Китая ввели аналогичные санкции и отказали в эксплуатации всех импортных комплектующих, перестали поставлять. Поэтому Китай старается максимально от этого застраховаться, в том числе перетягиванием зарубежных производств на свою территорию.

Александр Явкин генеральный директор консалтинговой компании «РЕК Аэроспейс», главный конструктор самолета-амфибии Бе-200 «Ни один самолет не продается по такой цене, всегда идут большие переговоры. Участвует все государство и все его возможности. Та же Airbus не продает ни одного самолета просто вчистую. Существует кредитная схема, кто откуда получит деньги, кто что заплатит, существует политика общая, что если закупят наши самолеты, то Европа разрешит или закупит сталь, еще что-то, ваши китайские палочки, будем обучать Европу есть ими и прочее. Все эти цены не играют значения: этот дороже, этот дешевле. Кроме того, контракт — это комплекс, вы никогда не покупаете чистый самолет, вы покупаете всю систему обслуживания, связи, поэтому на цены можно не смотреть. На характеристики можно не смотреть, есть целый комплекс вопросов, связанных с политикой, техникой, системой обслуживания: возьмите нашу авиакомпанию «Победа». «Победа» оснащена только одним типом самолета — Boeing 737-700, это лоукостер, то есть система с минимальными затратами авиакомпании. Она не будет брать Airbus, который стоит чуть дешевле. Если его купишь, значит, надо этой компании проводить переподготовку пилотов, тренажеры, всю логистику, снабжение запчастями и прочим. Пусть он стоит даже в пять раз дешевле, его никто не купит, потому что они разорятся на этом деле».