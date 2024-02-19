Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

Турист из Польши не выдержал восхождение на вулкан в Индонезии и был найден без признаков жизни. Об этом сообщает местный портал Kompas.com.

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Известно, что 53-летний иностранец руководил туристическим агентством на Бали. В природный парк Иджен на острове Ява он приехал с небольшой группой из водителя и двух клиентов. Путешественники отправились на действующий вулкан утром 15 февраля.

Через три часа после начала восхождения в полицию поступила информация, что на туристической тропе нашли мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, причиной случившегося стало истощение и имевшееся у поляка заболевание.