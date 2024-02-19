Турция ожидает рост числа отдыхающих в Анталье россиян

В интервью Hurriyet он отметил, что Анталья остается предпочтительным направлением для россиян, несмотря на конкуренцию других мест.

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В 2023 году более 3,5 млн граждан РФ посетили Анталью, что на 14% больше предыдущего показателя. Но рост цен привел к снижению посещаемости.

Главный советник Ассоциации туроператоров Хамит Кук прогнозирует, что турпоток продолжит расти, хотя немецкие туристы могут обойти россиян.