В Праздник весны в КНР зафиксировали большой рост популярности Хайнаня

Популярность достопримечательностей южнокитайской провинции Хайнань резко возросла в период общенациональных выходных по случаю недавно отмечавшегося в КНР Праздника весны (Новый год по лунному календарю). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По сведениям издания, ссылающегося на ведущее китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip, в так называемую золотую неделю отдыха количество заказанных путевок для поездок на Хайнань увеличилось на 56% в годовом исчислении, а посещаемость туристических объектов острова выросла на 88%. Самым значительным оказался поток отдыхающих в курортном городе Санья, а также в Хайкоу (административный центр провинции).

Согласно китайской онлайн-платформе по бронированию гостиниц и покупке билетов Feizhu, туристы стали заказывать круизные поездки на Хайнань в пять раз чаще по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Спрос на отели в Хайкоу оказался вдвое выше, чем в допандемийном 2019 году. Что касается частных пансионатов в Санья, если сопоставить с показателем, который был зарегистрирован пять лет назад, объем заказов на проживание в них вырос более чем на 80%.

Как уточняется в статье, в текущем сезоне туристы задерживаются на острове гораздо дольше, чем в предыдущие годы. Авторы газеты отмечают, что местный туристический рынок "демонстрирует огромный потенциал и устойчивость". Приезжие интересуются не только пляжами и туристическими объектами вблизи живописных мест, где в текущем месяце зафиксировано рекордное количество отдыхающих, но и культурными достопримечательностями. Музей провинции Хайнань в Хайкоу за 8 дней посетили 164 тыс. человек.

Важную роль в оживлении турпотока, как отмечается в тексте, сыграла недавно построенная кольцевая автомагистраль, которая опоясывает остров по периметру. Эксперты ожидают, что туризм на Хайнане продолжит пользоваться высоким спросом и после праздников.