В Индонезии планируют стимулировать проведение концертов для привлечения туристов

Индонезия хочет стимулировать проведение большего числа музыкальных и спортивных мероприятий, которые бы побудили туристов тратить больше денег и дольше оставаться в стране. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, чьи слова приводит агентство Bloomberg.