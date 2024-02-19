В Индонезии планируют стимулировать проведение концертов для привлечения туристов
Индонезия хочет стимулировать проведение большего числа музыкальных и спортивных мероприятий, которые бы побудили туристов тратить больше денег и дольше оставаться в стране. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
"Индонезийскому туризму нужна "Свифтономика", - заявил министр, имею в виду концерты популярной американской певицы Тейлор Свифт, чьи концерты в рамках мирового турне The Eras Tour в начале марта пройдут в Сингапуре.
Правительство Индонезии сформировало туристический фонд на сумму 1 триллион индонезийских рупий ($64 млн), чтобы была возможность подавать заявки на такие мероприятия, отмечает агентство.
"Я настроен оптимистично относительно того, что благодаря некоторым нашим преобразованиям в сфере туризма мы сможем добиться лучших результатов в наступающем году", - заявил Сандиага Уно.