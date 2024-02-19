На Пхукете в «русском» караоке изъяли кальяны

Российские туристы на Пхукете стали свидетелями рейда по борьбе с запрещенными в Таиланде кальянами. В караоке-баре Octopus в районе Банг Тао прошел обыск с изъятием улик: к посетителям никаких претензий не было, а управляющий задержан, сообщило сегодня The Phuket News.

© Tourdom

Поздно вечером в минувшую пятницу оперативная группа по борьбе с криминалом нагрянула в популярный ресторанчик в престижном квартале Boat Avenue. На столах стояли четыре кальяна, еще несколько обнаружили в подсобке. Все они, а также свыше 7 кг табака были изъяты. У клиентов забрали выставленные счета на оплату, где вместе с пивом и салатами фигурировали кальяны.

Отчет о рейде был опубликован в соцсетях без упоминания места, однако пользователи сразу определили название по интерьерам. Про заведение на Яндекс.Картах сказано, что его открыли москвичи.

В прошлом году Минюст Таиланда выпустил памятку для туристов с напоминанием о том, что в королевство нельзя ввозить электронные сигареты и вейпы любых типов, а также кальяны независимо от того, есть ли к ним курительные смеси. За нарушение предусмотрены штрафы до 600 тыс. батов (1,5 млн руб.) и тюремное заключение.