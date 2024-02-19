Банки ОАЭ стали блокировать счета и ограничивать расчеты с россиянами

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета, написали «Ведомости». Банки ОАЭ перестали принимать и отправлять деньги из России, кроме того, закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам, рассказал представитель «Деловой России». Это подтвердили три бизнесмена с офисами в ОАЭ.

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Предприниматели отметили, что проблемы начались до того, как США выпустили указ о вторичных санкциях в декабре 2023 года. В сентябре прошлого года, в рамках ужесточения контроля за российским бизнесом, в крупных банках прошло сокращение счетов клиентов с российскими паспортами, отметил владелец инжиниринговой компании в ОАЭ. По его словам, банки второго эшелона отнеслись к россиянам более лояльно, но сделали это не бесплатно — пришлось приобретать дополнительные услуги либо увеличивать остатки на счетах.

Владелец энергетической компании добавил, что в крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет. Можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но уже после первой проверки велики шансы, что счет все же закроют, рассказал он.

Нередки случаи, когда переводы на счет в ОАЭ не зачисляются, а возвращаются отправителям. Некоторые банки почти по каждой транзакции запрашивают поясняющие документы, могут довольно долго не проводить платеж, а также без объяснения причин отказаться провести платеж или даже в некоторых случаях закрыть счет, рассказал партнер Б1 Алексей Кузнецов. Блокировок по уже открытым счетам практически не было, заверила партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева.