Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «все ждут от тебя денег»

«Думаете, что вы, заплатившие за отель 200 долларов за ночь, будете себя чувствовать королями? А вот и нет. Вполне может получиться, что номер будет грязный, полотенец будет не хватать, а на завтрак на шведском столе подадут прокисший рис», — заключила автор.