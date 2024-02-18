Туроператоры не получали рекомендаций воздержаться от продаж туров на Шри-Ланку и в Абхазию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале .

16 февраля МИД РФ предупредил о рисках для посетителей абхазских курортов в связи с выходом на свободу жителя республики Эдгара Абухбы, который отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки. А 18 февраля посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после инцидентов, участившихся в отношении российских граждан на острове.