«Интурист» пересмотрит сотрудничество с отелем на Шри-Ланке

Крупный туроператор России "Интурист" пересмотрит сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel на Шри-Ланке, где случилась ситуация с домогательствами до российских туристок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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"Данный отель представлен в ассортименте российских туроператоров и относится к категории две звезды. Со своей стороны, мы проведем анализ ситуации и рассмотрим целесообразность дальнейшей работы с данным объектом размещения", – поделились в компании.

В свою очередь, в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России добавили, что не получали рекомендаций воздержаться от продаж туров в Шри-Ланку и в Абхазию. В АТОР подчеркнули, что все отмены поездок в эти государства осуществляются в обычном порядке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, граждане РФ не аннулируют туры на Шри-Ланку и в Абхазию. По ее словам, просьб о досрочном прекращении отдыха также не выявили.

16 февраля российское министерство иностранных дел предупредило о рисках для посетителей абхазских курортов в связи с выходом на свободу жителя республики Эдгара Абухбы. По данным МИД, он отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки.

Уже 18 февраля российское посольство в Коломбо призвало граждан, постоянно проживающих в Шри-Ланке, вернуться на родину после участившихся в отношении российских граждан на острове инцидентов. Речь идет о ситуации в отеле Rainbow Surf Beach Hotel. Три россиянки заявили, что до них домогались сотрудники этой гостиницы.