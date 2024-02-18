Из Сочи вылетел первый прямой рейс в Узбекистан

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Сочи в Фергану в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта города-курорта.

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"Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Сочи 18 февраля в 03:10 мск согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба воздушной гавани, рейсы из Сочи в Фергану будут осуществлять на авиалайнере Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути - 3 часа 45 минут. Разница во времени между Сочи и Ферганой составляет два часа.