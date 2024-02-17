Турецкие туроператоры: «Российские туристы стали выбирать отели ниже уровнем»

10%-ного роста турпотока из России ожидают в турецкой Анталье в 2024 году. Хамит Кук, советник президента Ассоциации туристических агентств (TÜRSAB) объяснил свои прогнозы изданию hurriyet так:

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«Мы достигли запланированных показателей раннего бронирования на российском рынке: примерно треть туристов заказывает туры и бронирует отели заранее. С учетом этих данных можно ожидать, что уровень 2023-го в этом году будет превышен»

По мнению представителя ассоциации, гости из России стали чаще выбирать отели ниже привычного для них уровня:

«Россияне начали переходить от вариантов люксового сегмента к объектам размещения среднего класса и от отелей среднего класса к гостиницам нижнего ценового сегмента»

При этом Россия лидирует по турпотоку в Анталью: прямые рейсы на этот курорт выполняются из 15 городов. На втором месте по количеству туристов стоит Германия, в топ входят Великобритания и Польша.

Вместе с тем представители турбизнеса Турции отмечают, что в последнее время из-за высоких цен и невозможности получить вид на жительство в Анталье россияне частично переориентируются на другие направления для постоянного проживания.

В частности, число граждан РФ увеличилось в Дубае, но «пока не достигло высоких цифр». В связи с оттоком россиян, снимавших жилье в Анталье, цены на аренду на этом курорте даже начали демонстрировать тенденцию к снижению.

Учитывая высокие темпы прироста турпотока из Германии, эта страна может обогнать Россию по количеству туристов уже в ближайшее время.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» выражают сомнения в прогнозах представителей турецкого турбизнеса. «С такой ценовой политикой и курсом валют вряд ли будет превзойден прошлый год. Очень подорожали туры».

Но есть и другое мнение:

«Люди поедут, но на меньшее количество дней и забронируют отель попроще. Ведь отдыхать надо». Некоторые даже считают, что альтернативы летнему отдыху в Турции практически нет: «Во-первых, лететь недолго. Во-вторых, детские клубы, анимация, развлечения на разный возраст. В-третьих, питание адаптировано под наш вкус»