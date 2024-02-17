Аналитики назвали самые дешевые зарубежные авианаправления для жителей ХМАО

Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в марте 2024 года самым дешевым авианаправлением стал Наманган (Узбекистан).

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В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем 12 000 рублей.

«За границу жителям ХМАО можно недорого слетать в Наманган (Узбекистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 12 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip.

Немного дороже будет стоить поездка в Ош (Киргизия) — 14 000 рублей и Ереван (Армения) — 15 000 рублей. Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент (Узбекистан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для югорчан. Стоимость полета в города составит 16 000 и 15 500 рублей соответственно.

Самыми популярными направления для жителей округа стали Москва и Санкт-Петербург. В марте на них приходится 24,3% и 11,1% авиабронирований соответственно. Также среди популярных направлений оказались Минеральные Воды (7,1%), Тюмень (6,9%), Уфа (6,4%), Махачкала (5,9%), Сочи (5,4%), Екатеринбург (5,2%) и Самара (4,5%).

Полет в столицу жителям ХМАО обойдется в 6 500 рублей. Самым выгодным направлением в начале весны аналитики назвали Омск. Билет в одну сторону стоит около 5 500 рублей.