Эксперты ожидают рост посещения россиянами Антальи минимум на 10%

Рост минимум на 10% посещения российскими туристами Антальи в 2024 году прогнозируют в турецкой индустрии туризма. Об этом сообщил глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья Каан Кавалоглу.

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"Многие рынки могут называть нашими конкурентами, но мы всегда остаемся туристическим направлением номер один для русских, они нигде не найдут такое качество услуг, как в Анталье, на других направлениях. Мы ожидаем, что российский рынок вырастет в этом году минимум на 10% в сравнении с показателями 2023 года", - сказал бизнесмен газете Hurriyet.

По официальным данным, почти 3,5 млн российских туристов побывали в Анталье в 2023 году, рост в сравнении с 2022 годом составил 14%. Представители турецкой туриндустрии при этом обращают внимание на тот факт, что рост цен, в том числе на недвижимость и аренду жилья, а также проблемы с получением вида на жительство в Анталье привели к оттоку россиян, в частности в Дубай и на Балканы.

"Россияне начали переходить из отелей сегмента люкс в гостиницы среднего или более низкого уровня. В последнее время много русских замечено в Дубае. Разницы в ценах с точки зрения размещения между Дубаем и Антальей не отмечено. По нашим наблюдениям, русские покидают дома, в которых живут, по истечении срока контракта, есть те, кто уезжает, в том числе на Балканы, поэтому цены на недвижимость и аренду жилья в Анталье уже начали снижаться", - отметил главный советник Ассоциации туроператоров Турции Хамит Кук.

Он также рассчитывает минимум на 10-процентный рост турпотока из России в Анталью в наступившем году, не исключив, что туристы из ФРГ все же могут обойти россиян.

"В 2023 году мы достигли цели в показателях раннего бронирования. Порядка 30% русских предпочитают раннее бронирование, 70% приобретают так называемые горячие туры. Мы думаем, что вместе с ранним бронированием российский рынок в этом году достигнет показателей 2023 года и даже превысит их более чем на 10%. Больше всего туристов приезжают в Анталью из России, за ней следуют Германия и Великобритания. Если российский рынок останется на уровне прошлого года, то его обойдет немецкий туристический рынок", - сказал представитель объединения. В 2023 году Анталью посетили порядка 3,4 млн граждан ФРГ.