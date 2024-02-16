МИД предупредил россиян о риске посещения Абхазии

«Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — написано в telegram-канале ведомства.