Китайская авиакомпания удивила допандемийными ценами на перелет в Токио и Куала-Лумпур

В конце апреля неожиданно дешево можно улететь из Москвы в Токио, а в конце мая – в Куала-Лумпур. В первом случае билет туда и обратно обойдется в 43 735 руб. вместе с багажом (вылет в Японию – 22 апреля, возвращение – 27-го). Во втором цена еще более демократичная – 38 595 руб. (багаж также включен). Правда, в Малайзии придется пробыть довольно долго, поскольку разница между вылетом и возвращением почти месяц: 11 мая туда, 9 июня обратно. Впрочем, есть возможность хорошо изучить страну – российским туристам можно находиться в Малайзии без визы до 30 дней. К слову, для посещения Токио россиянам понадобится японская виза, она обойдется в 20–30 долларов.

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Цены на перелет, которые предлагает авиакомпании China Eastern Airlines China Southern Airlines, совершенно нетипичны. Так, полет в Токио и обратно с одной пересадкой в марте обойдется в среднем от 90 до 116 тыс. руб., путешествие до Куала-Лумпура в те же даты будет стоить 60–80 тыс. руб. Так что тем, кто всерьез собирается отправиться в Японию или Малайзию, стоит обратить внимание на спецпредложение.

Правда, планируя это путешествие, необходимо иметь в виду особенности китайского транзита – рейсы в Токио и Куала-Лумпур предполагают пересадки в аэропортах Пекина, Шэньчжэня и Гуанчжоу. В частности, как мы рассказывали в онлайн-журнале, в КНР существует безвизовый 24-часовой транзит в третью страну без права выхода из аэропорта в город. При этом в Пекине предусмотрен 144-часовой въезд без визы. Но нужно помнить, что чем меньше у вас времени между рейсами, тем меньше шансы, что вас выпустят посмотреть достопримечательности.

Туристы отмечают еще одну важную особенность: при транзите необходимо самостоятельно забирать багаж по прилете в Китай и затем снова проходить все процедуры при вылете. В качестве исключения названы аэропорты в Пекине, а также в Шанхае (PVG) и в Гуанчжоу: условие – единый билет на прямые международные рейсы.