Финансовый аналитик рассказал, какой курс рубля к доллару туристы могут получить к лету

С приближением весны туристы, планирующие зарубежный отдых, задаются вопросом: оплачивать туры заранее или ближе к вылету? Многие отслеживают динамику валютных курсов и пытаются понять, стоит ли ждать укрепления рубля к доллару или, наоборот, ослабления. Редакция TourDom.ru выяснила, что думают по этому поводу специалисты и как толковать финансовые новости.

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Банк России на своем заседании 16 февраля сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, 16%. Как поясняют финансисты, зависимость между ставкой и курсом рубля лишь опосредованная. В гораздо большей степени на курсовую динамику влияют объемы продажи валютной выручки.

ЦБ сегодня в очередной раз высказался против того, чтобы продлевать после 30 апреля обязанность 43 крупнейших экспортеров зачислять на счета в России не менее 80% поступлений от внешнеторговых операций и 90% этих средств реализовывать на бирже. С другой стороны, за продление обязательной продажи выступает Правительство РФ.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность, аналитик ГК «Финам» Ярослав Кабаков не видит серьезных угроз для рубля в краткосрочной перспективе.

«В ближайшее время курс вряд ли будет сильно отклоняться от значений 90–91 руб. за доллар», – считает он.

Что касается более долгосрочного прогноза – на летний сезон, на который приходятся активные поездки туристов за границу, то многое будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков, говорит специалист:

«Мы можем увидеть как небольшое укрепление рубля к основным мировым валютам, так и его ослабление. В любом случае ЦБ постарается удерживать рубль на уровне ниже 100 руб. за доллар США».