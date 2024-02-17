Запущены авиарейсы из Ашхабада в Куала-Лумпур и Джидду
Из столицы Туркменистана ночью отправился первый рейс в Куала-Лумпур. На борту самолета было более 280 пассажиров. Полет длился чуть больше восьми часов. Вылеты из Ашхабада в Малайзию будут совершаться по вторникам и четвергам, а обратные по средам и четвергам.
Кроме этого, из Ашхабада появился прямой рейс в Джидду. Это портовый город в Саудовской Аравии, служащий воротами в священную Мекку и Медину. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и пятницам.