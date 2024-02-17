Минтранс РФ хочет временно запретить встречи и проводы в аэропортах

В России рассматриваются временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров с билетами. Об этом рассказали в Минтрансе РФ .

«Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск в аэропорт лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — рассказали в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что такие меры будут временными. Они будут действовать в период наивысшей опасности для воздушной гавани. Если пассажир имеет ограничения по здоровью и ему нужен сопровождающий, это также будет учтено. Такие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.