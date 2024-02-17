Количество туристов из КНР в Казахстане выросло в 12 раз

Китайские туристы стали чаще приезжать в Казахстан. Об этом в Астане заявил министр туризма и спорта республики Ермек Маржикпаев.

«Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов. Действует безвизовый режим с 82 странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия. Мы видим значительный рост посетителей из этих стран», – отметил Ермек Маржикпаев.

В 12 раз выросло количество гостей из КНР после заключения между странами безвизового режима в прошлом году – с 18 тысяч человек до 217. Находиться в Казахстане без штампа в паспорте путешественники из Китая могут до двух недель.