Количество туристов из КНР в Казахстане выросло в 12 раз
Китайские туристы стали чаще приезжать в Казахстан. Об этом в Астане заявил министр туризма и спорта республики Ермек Маржикпаев.
«Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов. Действует безвизовый режим с 82 странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия. Мы видим значительный рост посетителей из этих стран», – отметил Ермек Маржикпаев.
В 12 раз выросло количество гостей из КНР после заключения между странами безвизового режима в прошлом году – с 18 тысяч человек до 217. Находиться в Казахстане без штампа в паспорте путешественники из Китая могут до двух недель.
Почти 75% туристического потока приходится на крупные мегаполисы – Астану, Шымкент и Алматы. В пятерку часто посещаемых регионов также входят Мангистауская и Атырауская области.