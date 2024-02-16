Туристов на Бали ждут незапланированные расходы

Со среды гости индезийского острова прежде чем приступить к ативному отдыху обязаны оплатить “туристический сбор”. Местные власти считают, что таким образом смогут приучить иностранных туристов с уважением относиться к местной культуре.

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Министр туризма и креативной экономики страны Сандиаги Уно советует относиться к новвоведению как к "инвестиции в своевременную утилизацию отходов на острове и сохранение чистоты и устойчивости балийской культуры". Всего Индонезия расчитывает получить от этой инициативы денежные поступления, превышающие 47 миллионов долларов.

Туристический сбор обязаны оплатить как заграничные гости, из других индонезийских провинций. Платить обязуют всех путешественников, независимо от их возраста. Пока индонезийские власти называют два способа оплатить сбор: онлайн на сайте Love Bali или через одноименное приложение, а также или в пункте прибытия. Причем отмечается, что сделать это лучше первым из указанных способов.

Порядок оплаты "на месте" не уточняется. После совершения платежа туристам придет электронное письмо с QR-кодом, который они должны будут показать по прибытии на Бали.