Авиакомпания BeOnd будет выдавать пассажирам рейса до Мальдив Apple Vision Pro

Мальдивская премиальная авиакомпания BeOnd будет предоставлять гарнитуры Apple Vision Pro пассажирам во время полета. Об этом сообщается на сайте компании.

© Pxhere

«Apple Vision Pro изменит развлекательные возможности во время полета, и мы первыми предложим ее избранным пассажирам», — заявил главный исполнительный директор BeOnd Теро Таскила.

По словам главы BeOnd, гарнитура не просто расширит коллекцию бортового контента, но и позволит пассажирам «побывать» на Мальдивах еще до прибытия. Он также добавил, что компания в сотрудничестве с партнерами планирует создать виртуальные туры по курортам и достопримечательностям Мальдив.

Новая услуга BeOnd будет запущена в июле 2024 года на рейсах, направляющихся на Мальдивы. О потенциальном расширении программы пока не сообщается.