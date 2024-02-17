Турэксперт назвала Турцию и Таиланд самыми популярными направлениями зимой

«Это говорит о том, что желание не пропадает, движение идёт, потому что, ну, скажем так, если брать 2022 год, когда вот стал восстанавливаться выездной туризм, эти показатели едва достигали 40% по сравнению с 2019 годом», — сказал Осауленко.