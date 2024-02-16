РСТ: Белоруссия и Абхазия - самые бюджетные направления для отдыха

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин назвал Белоруссию и Абхазию самыми бюджетными зарубежными направлениями для отдыха в февральские и мартовские праздники. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Барзыкин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Туристический сезон – 2024: планы россиян на праздники», имеет смысл добавить лишние дни к отдыху и организовать себе культурно-познавательные экскурсионные туры.

«Они востребованы и потому, что оптимальные расходы: двое взрослых, плюс ребёнок или два ребёнка — это один номер всё-таки», — сказал Барзыкин.