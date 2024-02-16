Полеты на самолете сегодня считаются одним из самых безопасных видов транспорта. Однако есть несколько аэропортов в мире, посадка в которых может испугать даже самого опытного путешественника. Эти аэропорты расположены в сложном горном ландшафте, на большой высоте над уровнем моря или имеют особенно короткие взлетно-посадочные полосы.

Одним из таких аэропортов является аэропорт Паро в Бутане. Он находится в глубокой долине на высоте более 2000 метров над уровнем моря, окруженный со всех сторон высокими горами и холмами. Взлетно-посадочная полоса очень короткая. Пилотам приходится совершать очень крутые развороты между гор на небольшой скорости, чтобы приземлиться в аэропорту. Из-за сложности посадки в Паро разрешены полеты только на небольших самолетах в дневное время и при хорошей погоде.