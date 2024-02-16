Турагент перечислил способы сэкономить на перелетах

Эксперт рассказал, как искать недорогие авиабилеты.

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Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, следует бронировать их как можно раньше. Также существуют и другие способы, которые помогут приобрести билеты по выгодным ценам. О них рассказал владелец турагентства, тревел-эксперт Тариел Гажиенко.

Покупка билетов заранее

"Если вы будете покупать билеты очень заранее, то можно здорово сэкономить. Обычно это примерно 25% от той стоимости, которую вы заплатите позже. Известно, что когда авиакомпании начинают продажу билетов на какие-то направления (даты), то в первую очередь раскупаются самые бюджетные тарифы", – уточнил эксперт.

Не летать в выходные и праздники

В беседе с "Мослентой" Гажиенко также посоветовал не летать в выходные и праздничные дни. Дело в том, что из-за повышенного спроса стоимость билетов на пиковые даты всегда будет выше, чем в будни.

Выбирать не самые топовые направления

Помимо этого, Гажиенко советует выбирать не самые топовые направления. Например, приобрести билеты не в Анталью, а в Фетхие. Это та же курортная Турция, однако цены могут ощутимо отличаться.

Выбирать рейсы с пересадками

Еще один совет – выбирать рейсы с пересадками. Во многих случаях они стоят дешевле, чем прямые. А иногда и вовсе выгоднее составить стыковочные рейсы самостоятельно. Это займет некоторое время, но бывают ситуации, когда ручной отбор оказывается лучше предложений сайтов-поисковиков.

Проверять соседние даты

Также следует проверять соседние даты. Иногда стоимость может отличаться в разы. Поэтому лучше не привязываться к определенному числу, а задать поиск авиабилетов под гибкие даты.

Отслеживать цены на сайтах агрегаторов

Чтобы увидеть, какая авиакомпания предлагает наиболее выгодные билеты, Гажиенко рекомендует отслеживать цены на сайтах агрегаторов. А вот покупать билет лучше на сайте самой авиакомпании. Зачастую это дешевле, чем брать билет через посредников (но такое правило действует не всегда, поэтому следует проверять разные варианты).

"Авиакомпании часто устраивают распродажи, но билеты по выгодным ценам расходятся моментально. Чтобы быть в курсе всех акций, подпишитесь на рассылки тех авиакомпаний, которыми вы часто летаете", – продолжил специалист.

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