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В РСТ заявили, что рост стоимости отдыха в Турции в 2024 году не превысит 10-12%

Турецкие отельеры и российские туроператоры не планируют повышать цены на отдых в Турции в 2024 году, но из-за инфляции и ряда других факторов стоимость туров для россиян может вырасти на 10-12% по отношению к прошлому году. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.

Рост стоимости отдыха в Турции в 2024 году не превысит 10-12%
© РИА Новости

"К сожалению, не все зависит от того, сколько выставит отельер и туроператор, потому что очень большое количество накладных расходов. У нас по-прежнему растут тарифы на перевозку, в банковской системе не отлажена система валютных перечислений. <…> И плюс инфляцию никто не отменял. Сами турецкие партнеры и российские туроператоры не настроены на повышение, но эти факторы будут влиять. Я думаю, что в пределах 10-12% мы все равно что-то будем видеть, особенно под пик сезона", - сказал он.

Осауленко напомнил, что в 2023 году стоимость отдыха в Турции для россиян заметно выросла. Сейчас цены на турпоездки в страну начали снижаться.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции отметила, что цены на размещение снизили в основном отельеры, которые зависели от российского турпотока.

По данным экспертов, несмотря на ценовые колебания, Турция остается лидирующим направлением для туристов из России.

Отдых за границей
Александр Осауленко
Наталия Осипова
Российский союз туриндустрии