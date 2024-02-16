В РСТ заявили, что рост стоимости отдыха в Турции в 2024 году не превысит 10-12%
Турецкие отельеры и российские туроператоры не планируют повышать цены на отдых в Турции в 2024 году, но из-за инфляции и ряда других факторов стоимость туров для россиян может вырасти на 10-12% по отношению к прошлому году. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции.
"К сожалению, не все зависит от того, сколько выставит отельер и туроператор, потому что очень большое количество накладных расходов. У нас по-прежнему растут тарифы на перевозку, в банковской системе не отлажена система валютных перечислений. <…> И плюс инфляцию никто не отменял. Сами турецкие партнеры и российские туроператоры не настроены на повышение, но эти факторы будут влиять. Я думаю, что в пределах 10-12% мы все равно что-то будем видеть, особенно под пик сезона", - сказал он.
Осауленко напомнил, что в 2023 году стоимость отдыха в Турции для россиян заметно выросла. Сейчас цены на турпоездки в страну начали снижаться.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции отметила, что цены на размещение снизили в основном отельеры, которые зависели от российского турпотока.
По данным экспертов, несмотря на ценовые колебания, Турция остается лидирующим направлением для туристов из России.