Рост стоимости отдыха в Турции в 2024 году не превысит 10-12%

"К сожалению, не все зависит от того, сколько выставит отельер и туроператор, потому что очень большое количество накладных расходов. У нас по-прежнему растут тарифы на перевозку, в банковской системе не отлажена система валютных перечислений. <…> И плюс инфляцию никто не отменял. Сами турецкие партнеры и российские туроператоры не настроены на повышение, но эти факторы будут влиять. Я думаю, что в пределах 10-12% мы все равно что-то будем видеть, особенно под пик сезона", - сказал он.