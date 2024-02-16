В РСТ заявили о росте числа бронирований туров за рубеж в три раза в 2024 году
Объем ранних бронирований туров за рубеж в России в 2024 году превышает показатель аналогичного периода 2023 года примерно в три раза, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
"На сегодняшний день раннее бронирование за рубеж превышает предыдущий год приблизительно в три раза", - сказал он.
Эксперт отметил, что выездной туризм в РФ в 2023 году восстановился примерно на 80% от показателя допандемийного 2019 года. Желание россиян путешествовать за рубеж не пропадает, но сохраняются объективные причины, которые не позволяют существенно нарастить турпоток.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе мероприятия рассказала, что в этом зимнем сезоне наибольшей популярностью у россиян пользуются туры в Таиланд и Турцию, ОАЭ и Египет, а также на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы.