В РСТ заявили о росте числа бронирований туров за рубеж в три раза в 2024 году

Объем ранних бронирований туров за рубеж в России в 2024 году превышает показатель аналогичного периода 2023 года примерно в три раза, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

"На сегодняшний день раннее бронирование за рубеж превышает предыдущий год приблизительно в три раза", - сказал он.

Эксперт отметил, что выездной туризм в РФ в 2023 году восстановился примерно на 80% от показателя допандемийного 2019 года. Желание россиян путешествовать за рубеж не пропадает, но сохраняются объективные причины, которые не позволяют существенно нарастить турпоток.