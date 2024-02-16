Россияне устроились бортпроводниками за границу и пожалели

Российские бортпроводники устроились на работу в зарубежную авиакомпанию Air Samarkand и пожаловались на условия труда. Об этом сообщило издание Baza.

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Как пишет источник, из-за западных санкций многие сотрудники гражданской авиации лишились работы в России и были вынуждены искать варианты за границей. В декабре 2022 года в Узбекистане появился новый перевозчик Air Samarkand и объявил о наборе кадров.

«Условия обещали сказочные: зарплата выше рынка, оплата проживания в теплой стране, интересные командировки», — сказано в публикации.

Однако получившие там работу россияне пожалели о своем выборе. После размещения новых сотрудников в отеле Ташкента перевозчик должен был выплатить им 1,5 тысячи долларов (около 140 тысяч рублей), но деньги бортпроводники так и не получили. Позже авиакомпания перевела людей в Самарканд, где они долго не работали из-за отсутствия коммерческих рейсов.

По данным портала, сначала Air Samarkand перевозила строителей в Турцию и Индию. Первый пассажирский рейс состоялся в конце 2023 года, самолеты летали в Стамбул около недели, а потом снова начали простаивать. Отмечается, что с лета сотрудникам стали систематически задерживать зарплаты, а с января 2024-го выплаты вообще прекратились. При этом авиакомпания запретила персоналу уезжать из Самарканда.