Дубай - это город контрастов, где роскошь и изобилие сочетаются с бесплатными и доступными развлечениями. Посетители Дубая часто удивляются, узнав о множестве интересных мест, куда можно попасть абсолютно бесплатно.

Одним из таких мест является парк павлинов, расположенный позади знаменитого Музея будущего. Этот небольшой парк населяют десятки ярких индийских павлинов, которые свободно гуляют среди деревьев и клумб.

Еще одним интересным бесплатным развлечением является посещение Экспоцентра Дубая. Здесь вы найдете Surreal Water Feature – уникальный искусственный водопад высотой 12 метров. Стоя у подножия этого водопада, люди ощущают себя как в фантастическом мире. А световое шоу с музыкой, которое периодически запускают здесь по вечерам, создает еще более волшебную атмосферу.