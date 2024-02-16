В РСТ заявили, что российский турпоток в КНДР не будет массовым в ближайшей перспективе

Российский турпоток в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) вряд ли будет массовым в ближайшей перспективе, на привлечение туристов в страну потребуется определенное время. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции.

"Массовым [оно] пока навряд ли [станет], потому что строят [туристическую инфраструктуру], конечно, быстро, но сгенерировать поток, заинтересовать, для этого нужно время и те, кто захотел бы это сделать. <...> Пока это только организованные группы, и есть определенные условия", - сказал он.

Вице-президент РСТ Александр Осауленко в ходе мероприятия отметил, что при посещении страны нужно соблюдать ее обычаи и законы.

"Вы должны четко понимать, особенно если туда поедут молодые люди, что существуют довольно строгие правила пребывания туристов на территории этой страны. Это не Таиланд, вы должны это четко понимать", - подчеркнул он.

По его словам, Корейский полуостров интересен и специфичен с точки зрения мест отдыха. Однако его восточное побережье используется фактически два месяца в году.

"Температура воды считается достаточно низкой, она не прогревается выше 20-22 градусов. И инфраструктура настроена только на летний период. Мы надеемся, что у наших друзей из КНДР получится расширить крылья [сезона] и сделать кластер и горнолыжный, и пляжный. Тогда это будет круглогодичный курорт", - объяснил эксперт.

Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, а также множеством гостиниц, отелей и магазинов возводится в настоящее время в КНДР. Планируется, что туристическая зона начнет принимать туристов в ближайшие годы, сообщала пресс-служба правительства Приморья по итогам поездки в страну российских журналистов, сопровождавших первую после пандемии туристическую группу из РФ.