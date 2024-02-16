Туристы застряли на Хайнане и в Харбине из-за резко взлетевших цен на авиабилеты

В западню попали китайские туристы, которые в эти дни возвращаются из популярных мест отдыха – с острова Хайнань и из Харбина. Добраться домой – до Пекина и Шанхая – можно только в бизнес-классе. Цену билета пользователи платформы Weibo сравнивают со стоимостью перелета на другой конец света.

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Так, одна из туристок пожаловалась журналистам, что дорога из Саньи в китайскую столицу обошлась ей в 10 тыс. юаней (около 130 тыс. руб. по текущему курсу): «В последние 2 дня я покупала обратные билеты, и цены становятся все более и более возмутительными. Я могу поехать в Европу за такие деньги». При этом в обычные дни добраться с Хайнаня в Пекин можно в среднем за 1 тыс. юаней.

Перелет в Шанхай еще дороже: на 16–17 февраля экономкласс полностью раскуплен, а бизнес стоит 14 тыс. юаней (182 тыс. руб.). Примерно такая же картина и такие же цены на перелет из Харбина. Представители авиакомпаний и обычные пользователи соцсетей удивляются, что туристы не позаботились об обратных билетах, когда планировали поездку в курортный регион.

С проблемами столкнулись и автомобилисты – паромы с Хайнаня в материковый Китай идут переполненными, очередь огромная. Например, некий господин Тан, житель Уханя, планировал выехать в сторону дома 16 февраля, а билет на паром смог взять только на 21-е число. Пришлось брать лишний пятидневный отпуск, вероятнее всего, за свой счет.

Тан в разговоре с изданием Red Star News признался, что несколько лет назад посещал Хайнань на автомобиле примерно в эти же даты, но ничего подобного не наблюдалось. Сейчас же ажиотаж, связанный с празднованием китайского Нового года (Праздника весны), огромный. Дефицит билетов на харбинском направлении объясняется еще тем, что в этом городе накануне завершился ежегодный фестиваль «Мир снега и льда». По сообщениям китайских СМИ, за 61 день работы его посетили 2,71 млн туристов из разных стран.