Туристы из России угнали яхту в Карибском море

Севастопольская таможня раскрыла угон яхты, который совершили российские туристы. Весной 2019 года россияне отдыхали в Карибском море (острова Антигуа и Барбуда). Там они взяли напрокат яхту — это обошлось им в 30 млн руб. Правда, возвращать судно они не стали, а уплыли на нем в Россию.

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Позднее один из похитителей оформил поддельные документы на судно и стал сдавать его другим людям — на нем устраивали прогулки по Черному морю. Всё шло хорошо, пока на плавсредство не обратили внимание таможенники. Оказалось, что один из идентификационных номеров ненастоящий и сделан кустарно.

Фирма, которая изначально владела судном, подтвердила, что оно принадлежит ей. Также выяснилось, что один из туристов в международном розыске. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела за то, что они не оплатили таможенные платежи и незаконно оформили на себя украденную яхту.