Бюджетно и «все включено». Пять мест, куда лучше поехать на отдых с детьми летом

Бюджетно и «все включено»: пять стран, куда лучше поехать на отдых с детьми летом
Готовь сани летом, а летний отдых — зимой. Какие направления лучше всего подходят, если вы едете в отпуск с детьми, «Вечерней Москве» рассказал travel-эксперт Тариел Гажиенко.
Турция
По мнению специалиста, Турция — это лучшее место, куда можно поехать с детьми, по соотношению цены и качества:
— Причем в этой стране можно выбрать предложения на достаточно разный бюджет. Конечно, чем лучше отель, тем шире список предоставляемых услуг. Но даже в гостинице средней ценовой категории в Турции всегда есть питание «все включено», что очень удобно для семей с детьми, и анимационная программа, чтобы ваших наследников развлекали различными мероприятиями.
Кроме того, зачастую в отелях бывают хорошие аквапарки, что тоже любят дети, а также детское питание и другие необходимые для малышей сервисы, отметил Гажиенко:
— И конечно, большим плюсом является либо наличие детского клуба, либо присутствие няни, которую можно нанять для присмотра за вашим ребенком. Это, конечно, удобно, чтобы и родители могли в это время отдохнуть. К плюсам Турции надо добавить недолгий перелет, привычный климат и достаточно понятную для россиян еду.
Египет
На второе место для отдыха с детьми эксперт поставил Египет:
— Да, конечно, уровень сервиса и качество отелей сильно ниже, чем в Турции, но тем не менее присутствует и «все включено», и детская анимация.
Ну а в летние месяцы Египет — это еще и достаточно бюджетно, хотя нужно понимать, что в это время года жара может доходить до 40 градусов, подчеркнул Гажиенко.
Арабские Эмираты
В ОАЭ тоже есть отели с питанием «все включено» и детской анимацией, сообщил специалист. Также в Эмиратах хорошие пляжи, а отели расположены на первой линии, что очень удобно.
— Конечно, цены на отдых в Эмиратах выше, чем в Турции и Египте. Но если наметить поездку на начало лета, когда температура чуть выше, чем многим хотелось бы, то можно найти хорошие отели с классными скидками, — посоветовал эксперт.
Таиланд
По его словам, четвертое место, куда можно поехать с детьми, — это Таиланд.
— Но я бы советовал отдых здесь, если вашему ребенку уже хотя бы исполнилось 5–6 лет и больше, потому что в этой стране довольно специфическая азиатская еда. Можно, конечно, найти любые рестораны для детей, но в целом ситуация не такая, как в Турции, — предупредил Гажиенко. — Из минусов можно назвать длительный перелет: девять часов тратить на дорогу, когда у вас маленький ребенок, — это не самое простое испытание. Но уже на месте, если вы, к примеру, выбрали остров Пхукет, то на пляжах Ката, Сурин или Камала все достаточно классно оборудовано для отдыха с детьми.
И даже есть несколько отелей с питанием «все включено», которое так любят семьи с детьми, уточнил собеседник «ВМ».
Анапа
Пятое место, которое можно посоветовать, — это наш курорт Анапа, сообщил эксперт. В России на данный момент это лучшее место на побережье для отдыха с детьми.
— Во-первых, там действительно много отелей с питанием «все включено» — есть и четырех-, и пятизвездочные. Из последних есть парочка прямо очень хороших. Во-вторых, в Анапе песчаные пологие пляжи, что всегда классно для детей. В-третьих, за счет пологих неглубоких пляжей там всегда теплее вода, чем в том же Сочи, — рассказал Гажиенко.
Но нужно помнить, что в Анапе есть период цветения водорослей, который, как правило, начинается с середины июля и продолжается до конца августа. В принципе, купаться можно, но не всем нравится наличие водорослей в воде, которые плавают рядом с вами, добавил специалист.