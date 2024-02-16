Бюджетно и «все включено». Пять мест, куда лучше поехать на отдых с детьми летом

— Но я бы советовал отдых здесь, если вашему ребенку уже хотя бы исполнилось 5–6 лет и больше, потому что в этой стране довольно специфическая азиатская еда. Можно, конечно, найти любые рестораны для детей, но в целом ситуация не такая, как в Турции, — предупредил Гажиенко. — Из минусов можно назвать длительный перелет: девять часов тратить на дорогу, когда у вас маленький ребенок, — это не самое простое испытание. Но уже на месте, если вы, к примеру, выбрали остров Пхукет, то на пляжах Ката, Сурин или Камала все достаточно классно оборудовано для отдыха с детьми.