«‎Уральские авиалинии»‎ с 1 марта запускают полеты между Тюменью и Египтом

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 марта запускает полеты между Тюменью и египетским Шарм-эш-Шейхом. Рейсы будут выполняться по пятницам, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино в Тюмени.

« Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять прямые рейсы Тюмень - Шарм-эш-Шейх. Полетная программа перевозчика из тюменской авиагавани на популярный египетский курорт стартует с 1 марта 2024» , - говорится в сообщении.

По данным расписания аэропорта, вылет из Тюмени будет осуществляться в 06:10 (04:10 мск), прибытие в Шарм-эш-Шейх - 09:50 (10:50 мск), время в пути составит 6 часов 40 минут.