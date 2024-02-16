Турэксперт ответил, стоит ли ехать в Северную Корею

Недавно Северная Корея открылась для туристов: первая группа из России съездила туда неделю назад. Зампред общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко рассказал «ФедералПресс», как он относится к этой стране.

«Я бы лично сам не поехал. Потому что это какая-то для меня страна, не моей мечты, скажем так», – отметил эксперт.

Давыденко добавил, что съездил бы туда на пару дней, но этой страны нет в списке его желаний. Эксперт не знает, с какими целями туда могли бы отправиться туристы.