Как российские туропературы будут формировать цены на летний отдых

Через несколько месяцев начнется сезон отпусков, и многие уже задумываются о том, куда отправиться летом. Зампредседателя общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко рассказал, что будет с ценами на путевки.

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«Во-первых, все зависит от стоимости авиабилетов, это будет основополагающим признаком для авиатуров. Касательно стоимости гостиниц: пока сказать сложно. Есть и ранние бронирования, а есть отели, к которым туристы не проявляют большого интереса», – отмечает Давыденко.

Эксперт добавил, что цена, скорее всего, вырастет, однако сильного подорожания ожидать не стоит. Также важно учитывать зарубежные расценки, особенно это касается Турции. Если там поднимут цены, то российские отели последуют этому примеру. Если же в Турции все подешевеет, а в России – нет, то Турция сможет заполучить основной поток туристов.