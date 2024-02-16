Туристов в Паттайе ждет масштабная стройка в пляжной зоне

В Паттайе пляжная зона Джомтьен уже с 1 марта станет соседствовать с большой строительной площадкой. В городе утвердили план реконструкции инфраструктуры в этом популярном среди российских туристов районе. Работы на 4-километровом участке предстоят масштабные – их окончание ждут через 2 года, сообщило вчера издание Pattaya Mail.

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Прежде всего будут вскрывать проезжую часть Джомтьен-роуд. У туристов появятся проблемы с доступом на берег моря – все отели находятся через дорогу от него. Очевидно, что будет затруднен доступ к кафе, барам, магазинам. Плюс малоприятное соседство с работающей строительной техникой.

Известно, что транспортный поток по прибрежной улице уже в ближайшие дни пустят в одностороннем направлении от севера на юг и с обратным выездом через ул. Джомтьен Секонд. Однако пока власти не уточнили, как будет организовано движение маршруток-сонгтео, которыми пользуются туристы для поездки в центр Паттайи и другие районы.

Проект разбит на несколько фаз и предусматривает благоустройство на территории от отделения полиции в начале Джомтьена до поворота на улицу Чайяпрюк. Основные работы – прокладка труб ливневой канализации под дорожным покрытием и «изменение ландшафта». Запланировано перенесение части существующих построек, установка новых мачт освещения и благоустройство пешеходных дорожек вдоль пляжа.