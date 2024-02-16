Прямые рейсы из Екатеринбурга во Вьетнам появятся в апреле

С 11 апреля из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг. Информация об этом появилась в telegram-канале туристического агентства Friends travel.

«Новое летнее направление из Екатеринбурга! В апреле начинаем летать в пляжную столицу Вьетнама — Нячанг! Самый лучший период для отдыха в Нячанге с апреля по октябрь», — говорится в сообщении.

Чартерные рейсы компании Sunday Airlines будут летать один раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам.

Время в пути от Екатеринбурга до Алматы составляет три часа. В Алматы будет часовая дозаправка, в это время пассажиры не будут выходить из самолета. Затем туристы пролетят от Алматы до Нячанга еще семь часов.