Сколько стоит отдых в белорусском санатории этой весной

Туроператоры советуют не тянуть с покупкой туров в популярные санатории Беларуси на весну и лето. Через 1–1,5 месяца с подтверждением заездов в популярные здравницы возникнут сложности, предупреждают туроператоры.

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«Туроператоры сообщают о высоком спросе на санаторный отдых в Белоруссии. По их оценкам, количество бронирований за январь – февраль 2024 года превышает показатель за аналогичный период 2023 года от 30 % до 100 % в зависимости от региона, объектов и туроператора», – передает АТОР.

Продажи туров в белорусские санатории уже превзошли показатели 2019 года. Путевка в Беларусь обойдется на 20–30 % дешевле, чем подобные туры на Кавказе.

Многие санатории бывшей союзной республики еще не выставили цены на лето, актуальные тарифы появятся в марте. Поэтому сейчас россияне бронируют весенние заезды.