Россиянка описала менталитет жителей Узбекистана фразой «женщина — никто»

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала об особенностях менталитета местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор отметила, что многим вещам у узбекистанцев стоило бы поучиться.

«Это любовь к детям, уважение к старшим, отзывчивость и потрясающее гостеприимство», — пояснила она. Тем не менее некоторые традиции страны, по словам блогерши, не укладываются в голове.

Россиянка рассказала, что родители мужа являются авторитетом в семье, распоряжаются деньгами и принимают все значимые решения.

«Женщина — никто», — такой фразой описала автор отношения в традиционных узбекских браках.

По ее словам, жена воспринимается как прислуга, тогда как мужья могут заводить романтические отношения с другими женщинами.

Путешественница также отметила, что в Узбекистане большое значение имеет общественное мнение и знакомства, благодаря которым решаются все вопросы.

«Мне это кажется очень неправильным, — поделилась она. — Ведь то, получит молодой человек работу или нет, должно определяться не тем, кто его отец, а знаниями и образованием».

Автор добавила, что узбекистанцам свойственно стремление к «показушной роскоши». «Чем больше элементов стиля барокко, золота, лепнины, тем лучше. При этом материалы могут использоваться самые дешевые и не очень качественные», — пояснила россиянка.